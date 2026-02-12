Empresa madeirense cresce no continente e factura 2,7 milhões

A Francisco Sá Leão, Lda., empresa madeirense especializada em construção e manutenção, continua a expandir a sua actividade para o território continental, Açores e Espanha, nomeadamente na Corunha, e regista actualmente uma facturação de 2,7 milhões de euros, com a ambição de atingir os 4 milhões este ano.

Em declarações por ocasião da visita do presidente do Governo Regional, ao final da manhã desta quinta-feira, às instalações da empresa em Santa Quitéria, Funchal, o empresário Francisco Sá Leão explicou que a actividade começou na Madeira em 2014, com 18 anos, e que durante a pandemia se alargou ao continente, abraçando grandes marcas da manutenção.

“No continente, estamos em electricidade e ar condicionado. Na Madeira actuamos em todas as áreas: construção, pintura, electricidade e ar condicionado. Somos responsáveis pela imagem das lojas e pela renovação das mesmas”, disse Francisco Sá Leão, acrescentando que o crescimento da empresa começou com uma obra para a Massimo Dutti, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no centro do Funchal, e se desenvolveu com outras oportunidades de especialização.

A empresa conta actualmente com 42 trabalhadores, 15 deles na Madeira, sendo que cerca de 650 mil euros do volume de negócios correspondem à região.

O presidente do Governo Regional, que visitou a empresa, destacou a competitividade da Francisco Sá Leão: “A visita a esta empresa é muito importante. É mais uma demonstração — e desfaz o equívoco — de que a circunstância de termos empresas sediadas na Madeira não significa que, em determinadas áreas de especialização, e sobretudo quando essa especialização é efectuada de forma efectiva e altamente competitiva, não consigam entrar no mercado nacional e no mercado internacional. Este é um bom exemplo daquilo que acabei de dizer e daquilo que tenho dito sempre: a Madeira não é um impedimento para desenvolvermos actividades económicas fora da Região", destacou Miguel Albuquerque.

A Francisco Sá Leão, Lda. actua em projectos, remodelações, instalações e reparações, destacando-se pela qualidade, segurança e fiabilidade dos serviços. Entre as áreas de intervenção estão instalações eléctricas, manutenção AVAC, pintura, canalização, construção civil e aplicação de pladur.