Gil Vicente vira resultado diante do Sporting de Braga e sobe a quarto

O Gil Vicente venceu hoje o Sporting de Braga por 2-1, com reviravolta, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos gilistas ultrapassarem os bracarenses e subirem ao quarto lugar.

A formação 'arsenalista', que viu interrompida uma série de seis jogos sem perder, os quatro últimos só com triunfos, adiantou-se ainda na primeira parte, através de Ricardo Horta, aos 21 minutos, mas o rival de Barcelos, que somou a terceira vitória consecutiva, virou o resultado na segunda metade, com tentos de Gustavo Varela e Santi Garcia, aos 65 e 76, respetivamente.

Com esta vitória, o Gil Vicente ultrapassa precisamente o Sporting de Braga na tabela, subindo ao quarto lugar, com 40 pontos, mais um do que os 'arsenalistas', agora no quinto posto.