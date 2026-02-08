São Vicente regista 38,5% de afluência

O concelho de São Vicente apresentava, às 16 horas uma afluência global às urnas de 38,5% na segunda volta das eleições presidenciais.

Ao meio-dia, a participação situava-se nos 21,5%, revelando uma subida progressiva ao longo da tarde.

Entre as várias secções de voto do município, a Lombada destacava-se com a maior taxa de participação às 16 horas, atingindo 44,2%. Seguiam-se as Feiteiras, a Vargem e a Junta da Ponta Delgada, todas próximas dos 40%. A Vila registava 38% dos eleitores inscritos a votar até essa hora, enquanto Boaventura chegava aos 37%. Lameiros apresentava 35% e a Fajã do Penedo 34%.

Ao meio-dia, os níveis de participação eram mais moderados, oscilando entre os 17% na Fajã do Penedo e os 25% na Lombada, com as restantes mesas a situarem-se maioritariamente na casa dos 20%.

Os dados apontam para uma mobilização gradual dos eleitores em todo o concelho, mantendo um ritmo relativamente equilibrado entre freguesias.

A evolução da afluência nas horas finais de votação será determinante para perceber se este segundo sufrágio supera os registos da primeira volta.