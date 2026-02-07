Moreirense e Gil Vicente na luta pelo quinto lugar em ronda de clássico

Moreirense e Gil Vicente defrontam-se hoje em duelo pelo quinto lugar na I Liga de futebol, numa 21.ª jornada marcada pelo clássico entre o líder FC Porto e o 'vice' Sporting, na segunda-feira.

Em Moreira de Cónegos, a equipa da casa, sexta classificada, procura um regresso aos triunfos, após derrota em Guimarães, e uma aproximação ao surpreendente Gil Vicente, quinto, e quando ambos estão separados por quatro pontos.

O jogo tem início às 15:30, à mesma hora da receção do Estrela da Amadora (12.º) ao Santa Clara (16.º, em zona de play-off), com as duas equipas numa série negativa de resultados, em especial os açorianos, sem vencerem há dois meses.

Mais tarde, a partir das 18:00, o Estoril Praia (oitavo) procura dar sequência ao bom momento, com três vitórias seguidas, num jogo em que recebe o Tondela, 17.º e penúltimo, mas que impôs na última ronda um 'nulo' (0-0) ao Benfica.

A finalizar o dia, o Vitória de Guimarães (nono) visita o Arouca (14.º), em encontro agendado para as 20:30.

A jornada terá o Benfica, terceiro, em campo no domingo, no Estádio da Luz, diante do Alverca (10.º), mas o 'prato forte' está marcado para o fecho da ronda, quando o líder FC Porto receber o Sporting, no Estádio do Dragão, e quando ambos estão separados por quatro pontos.

Programa da 21.ª jornada:

- Sábado, 07 fev:

Moreirense - Gil Vicente, 15:30

Estrela da Amadora - Santa Clara, 15:30

Estoril Praia -- Tondela, 18:00

Arouca - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 08 fev:

Nacional - Casa Pia, 15:30

Sporting de Braga - Rio Ave, 18:00

Benfica - Alverca, 20:30

- Segunda-feira, 09 fev:

Famalicão -- AVS, 18:45

FC Porto -- Sporting, 20:45