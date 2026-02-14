Tons vibrantes e símbolos da ilha brilham na recta final

O cortejo alegórico entra na reta final, mantendo o ritmo intenso e o ambiente carnavalesco que tem preenchido as principais avenidas, com música e entusiasmo.

A Associação Batucada da Madeira, com o tema ‘50 anos de glória e luz’, trouxe à avenida uma verdadeira explosão de cores.

Logo depois, a Associação Palco de Emoções, sob o tema ‘Madeira, Filha do Vulcão, Mãe da Autonomia’, cuja primeira ala surgiu inspirada num vulcão, alusiva à Região.

A Escola de Samba Cariocas apresentou ‘Revolução do Samba na Madeira’, destacando-se pelas grandes plumas que adornavam as cabeças dos foliões.

Posteriormente, a Associação Nuvem d’Afectos levou à avenida ‘Raízes da Liberdade: A Labuta’ e apostou numa grande diversidade de tons em todas as alas.

A Escola de Samba Caneca Furada desfilou com o tema ‘Guardiões da Liberdade’, trazendo para o elenco figuras inspiradas em gladiadores, numa interpretação simbólica da defesa e conquista da liberdade ao longo das últimas cinco décadas.

Por sua vez, a Associação Malta do Furor, com o tema ‘Madeirensidade’, mostrou pequenos detalhes alusivos à ilha, sublinhando elementos culturais que remetem para a essência madeirense.

O desfile aproxima-se agora do fim, faltando apenas três trupes para encerrar a noite. Segue-se a Associação Poeira D'Enigmas, que irá apresentar 'Um Eco para a Libertação'. A Associação de Animação Geringonça, com o tema ‘Mil e Uma Noites no Atlântico’, e o grupo Sorrisos de Fantasia, que apresentará ‘Madeira, nas Asas da Liberdade’, ficarão encarregues de encerrar o desfile.