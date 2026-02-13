Madalena Fernandes 'carimba' passaporte para a final na Lituânia
Madalena Fernandes assegurou, esta manhã, o apuramento para a sua primeira final do circuito internacional Tennis Europe, ao vencer a principal favorita do Siauliai Open by Toyota U16, prova de Categoria 2 que decorre em Siauliai, na Lituânia.
A tenista do Roberto Costa TC superou a primeira cabeça-de-série, Elizabete Ozola, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-4, num encontro em que esteve em destaque do início ao fim.
Com este triunfo, a jovem madeirense carimba a presença na final da competição, onde vai defrontar a polaca Olimpia Jagodzinska, adversária que já encontrou neste torneio, nas meias-finais de pares femininos.
Antes da decisão individual, Madalena Fernandes volta ainda hoje ao court para disputar a final de pares femininos, ao lado de Francisca Marote. A dupla portuguesa procura conquistar o segundo título em conjunto, na final que se realiza na Siauliai Tennis Academy.