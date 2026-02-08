Favoritas estão na final do FIP Bronze Madeira

Estão encontradas as duplas femininas que estarão na grande final do FIP Bronze Madeira, etapa do circuito internacional que se realiza pela primeira vez na Madeira, desta feita na Quinta do Padel, e que conta com um prémio monetário de 10 mil euros.

Será depois das 15 horas que sobem ao court as candidatas a conquistar o troféu inédito em solo madeirense, num final que será 100% madeirense e logo com as cabeças de série 1 e 2 do torneio.

Ariadna Rodero/Lucia Exposito (n.º1) foi o primeiro par a carimbar o passaporte para a final depois de na manhã de hoje terem vencido a dupla luso-espanhola Carlinha Santos/Paula Férran, nas meias-finais por 6-2 e 6-3.

Já as espanholas Carla Gonzalez e Nerea Santana (n.º2) festejaram a presença na final depois de uma meia-final emocionante diante das suas colegas de nacionalidade, Ana Perez e Marisol Garcia, onde o desfecho final apenas chegou no terceiro e derradeiro set. As n.º 2 do torneio venceram pelos parciais de 1-6, 6-3 e 6-2.

Dupla portuguesa conquista lugar na final

Já no quadro principal masculino Portugal terá uma dupla na grande final. Pedro Araújo e Pedro Graça formaram uma dupla de ouro neste torneio e conseguiram mesmo eliminar, nas meias-finais os segundos cabeças de série, o espanhol Alberto Jimenez e o italiano Nicolas Zurita. Num duelo de cortar a respiração a dupla lusa começou por vencer o primeiro set no tie-break, 7-6 (7-5) para depois venceram categoricamente o segundo parcial por 6-1.

Na outra meia-final que ainda se joga estão os n.º1 do torneio o italiano Simone Cremona e o neerlandês Sten Richerts, diante da dupla espanhola Alvaro Espi/Bentahor Mustafa.

De referir que a final masculina deverá ser jogada já depois das 17h30.