Acidente ligeiro junto ao Fórum Madeira

Um acidente rodoviário, entre um veículo ligeiro e um motociclo, ocorrido junto ao centro comercial Forum Madeira, no Funchal, provocou constrangimentos à circulação automóvel, mobilizando a presença da Polícia de Segurança Pública no local.

De acordo com informações recolhidas, o sinistro motivou a presença da PSP assegurado a gestão do trânsito e a avaliação das circunstâncias da ocorrência, numa zona habitualmente muito movimentada.

A circulação fez-se de forma condicionada durante algum tempo, com os agentes a orientarem os condutores e a garantirem condições de segurança para peões e automobilistas nas imediações do acesso ao centro comercial.

Não há, para já, indicação de feridos graves, sendo desconhecidas as causas do acidente, que deverão ser apuradas pelas autoridades.