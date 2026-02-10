'Nem Mais 1 Minuto de Silêncio' sobe a palco no Forum Machico

O espectáculo de dança contemporânea 'Nem Mais 1 Minuto de Silêncio', protagonizado pela Associação ONE – Onde Nasce a Expressão, sobe a palco no dia 7 de Março, pelas 21 horas, no auditório do Forum Machico. A iniciativa decorre em parceria com o Município de Machico e com o apoio da Associação Presença Feminina e do Instituto de Segurança Social da Madeira, por forma a assinalar o Dia Nacional de Luto pelas Vítimas de Violência Doméstica.

O espectáculo é uma representação artística sobre a violência doméstica, "baseada em testemunhos reais, e nasce de um profundo compromisso com a luta contra esta temática, dando voz – através da linguagem do corpo, da palavra e da música – às vítimas que, tantas vezes, permanecem em silêncio".

O projecto conta novamente com um propósito solidário, pois visa a angariação de fundos para o Fundo de Provimento de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (fundo comum à Associação Presença Feminina e Segurança Social da Madeira). Cada bilhete será vendido a 10 euros, sendo que 2 euros reverterão para o fundo referido anteriormente. Os residentes de Machico usufruem de um desconto de 50% nos ingressos.