Combustíveis ligeiramente mais caros na próxima semana na Madeira

Os principais combustíveis vão sofrer um ligeiro aumento nos preços a partir da próxima semana, sendo que no gasóleo a variação será quase impercetível.

O preço da Gasolina super sem chumbo IO 95, actualmente fixado em 1,543 euros por litro, terá um agravamento no preço próximo de um cêntimo (0,9 cêntimo), passando a custar 1,552 euros por litro a partir das 00h00 da próxima segunda-feira.

Quer isto dizer que num abastecimento de 50 litros de gasolina, o consumidor terá de despender mais 45 cêntimos.

Quase imperceptível será o aumento do preço do Gasóleo Rodoviário, cujo valor por litro passa dos actuais 1,465 para 1,466 euros por litro: uma subida de 0,1 cêntimo.

Este acréscimo à milésia terá mais impacto na receita fiscal do que propriamente no bolso do consumidor, já que para um abastecimento de 50 litros de gasóleo o custo será de mais 5 cêntimos.

Sem alterações estará o gasóleo marcado e colorido que se mantém nos actuais 0,985 euros por litro na próxima semana.

A homologação dos preços máximos de venda ao público dos principais combustíveis foi assinada pelos secretários regionais das Finanças e da Economia no despacho conjunto n.º 19/2026 e publicada esta sexta-feira no Jornal Oficial da RAM.