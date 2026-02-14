'Calheta Viva Cup' teve hoje o pontapé de saída

A 3.ª edição do 'Calheta Viva Cup' teve início esta manhã, no Campo Municipal do Paul do Mar, dando o pontapé de saída a quatro dias dedicados ao futebol jovem, ao convívio e à celebração do desporto.

O torneio, organizado pelo Estrela da Calheta Futebol Clube, reúne este ano 52 equipas, em representação de 23 clubes, distribuídas pelos escalões de sub-8, sub-10 e sub-12. Ao longo do fim de semana prolongado, mais de 700 jovens atletas entram em campo, num ambiente marcado pelo fair play, entusiasmo e espírito de equipa.

A sessão de abertura decorreu com grande adesão de público, num momento simbólico que assinalou oficialmente o arranque de mais uma edição de um evento que tem vindo a crescer de forma sustentada.

Para Francisco Fernandes, presidente do Estrela da Calheta FC, o início do torneio representa “a concretização de muitos meses de trabalho e dedicação por parte de toda a organização”.

“É um orgulho enorme ver o Campo do Paul do Mar cheio de vida, com tantas crianças, famílias e clubes reunidos em torno do futebol. O Calheta Viva Cup é, acima de tudo, um espaço de partilha, aprendizagem e crescimento para os mais jovens. Estamos muito felizes por dar início a mais uma edição e esperamos que sejam dias memoráveis para todos”, sublinhou o dirigente.

Para além da vertente competitiva, o recinto do torneio conta com diversas atividades complementares e espaços de convívio, proporcionando uma experiência pensada não só para os atletas, mas também para pais, familiares e visitantes.

O Calheta Viva Cup decorre até ao próximo dia 17 de fevereiro, afirmando-se como um evento que alia desporto, dinamização local e promoção do concelho da Calheta.