Calheta Viva Cup arranca amanhã com 52 equipas e mais de 700 atletas

A 3.ª edição do Calheta Viva Cup começa amanhã, sábado, dia 14 de Fevereiro, pelas 9h30, no Campo Municipal do Paul do Mar, prometendo quatro dias de muita emoção, competitividade e fair play numa festa que envolve jovens atletas, famílias e a comunidade.

"Entre os dias 14 e 17 de Fevereiro, o torneio organizado pelo Estrela da Calheta Futebol Clube vai reunir 52 equipas, em representação de 23 clubes, distribuídas pelos escalões de sub-8, sub-10 e sub-12. Ao todo, serão mais de 700 jovens atletas, aos quais se juntam treinadores, dirigentes e staff, elevando o número de participantes diretamente envolvidos no evento para mais de 800", indica nota à imprensa.

Esta edição volta a registar um crescimento significativo, tanto no número de equipas como na dimensão nacional do torneio, contando com a participação de formações vindas de fora da Região, incluindo clubes de referência como o Vitória SC (Guimarães), UD Oliveirense, AD Oliveirense, Desportivo de Ronfe e GD Vilar de Perdizes, reforçando a projeção do Calheta Viva Cup a nível nacional.

O torneio será apadrinhado pelo antigo internacional português Rúben Micael, cuja presença simboliza a inspiração e a transmissão de valores positivos às novas gerações.

Para Francisco Fernandes, presidente do Estrela da Calheta FC, “é com enorme orgulho que vemos o Calheta Viva Cup crescer de forma consistente. Não falamos apenas futebol, falamos de convívio, partilha, dinamização do concelho e promoção de hábitos saudáveis junto dos mais novos. Preparamos tudo ao detalhe para que as equipas desfrutem do torneio em segurança, com entusiasmo e organização”.

Para além dos jogos, o recinto contará com diversas actividades extra-futebol, incluindo insufláveis, slide, escalada e outras iniciativas destinadas aos mais novos. Haverá também várias barraquinhas de comes e bebes, criando um ambiente de convívio pensado para pais, familiares e visitantes.

A organização deixa o convite a toda a população para marcar presença no Campo Municipal do Paul do Mar, apoiar os pequenos craques e viver de perto um evento que alia desporto, família e animação num cenário único do concelho da Calheta.