Governo Regional reforça programas de juventude para fixar talento na Madeira

A Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, anunciou o reforço dos programas de apoio à juventude, com entrada em vigor a partir de 2026, com o objectivo de criar mais oportunidades para que os jovens possam estudar, trabalhar e construir o seu futuro na Região Autónoma da Madeira.

As medidas foram apresentadas esta quarta-feira durante a reunião do Conselho de Juventude da Madeira, realizada no Centro de Juventude do Funchal.

No encontro, que reuniu associações juvenis e entidades governativas, foi feito o balanço das políticas desenvolvidas em 2025 e traçadas novas orientações para as políticas públicas de juventude, centradas na retenção de talento e na valorização do potencial dos jovens madeirenses. Paula Margarido sublinhou que muitos jovens manifestam vontade de permanecer na Região após concluírem a sua formação, defendendo que é fundamental garantir condições concretas para esse objectivo.

O comunicado enviado esclarece que entre as principais medidas anunciadas está o reforço do Programa Ingressa, que passará a abranger jovens com formação superior desde os cursos técnicos superiores profissionais até ao doutoramento.

A partir de 2026, o programa contará com bolsas mensais de 500 euros para CTeSP e de 900 euros para licenciatura, mestrado e doutoramento, durante um período de três meses. O orçamento do Ingressa será aumentado em 25%, totalizando 521.206 euros, e os critérios de seleção serão revistos, passando a valorizar de forma mais equilibrada a qualificação e a idade dos candidatos.

Também o programa Estágios de Verão será alvo de um reforço significativo. A bolsa mensal aumenta pela primeira vez desde a criação do programa, passando de 500 para 550 euros, o que representa um acréscimo orçamental de 38% face a 2025. Os critérios de acesso serão igualmente ajustados para permitir uma maior abrangência e equidade no processo de seleção.

As medidas apresentadas pela Direção Regional de Juventude, sob a liderança de André Alves, articulam-se com os programas do Instituto de Emprego da Madeira.