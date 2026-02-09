Governo Regional satisfeito com libertação de Manuel Enrique Ferreira

O Governo Regional manifestou satisfação pela libertação de Manuel Enrique Ferreira. Trata-se do do terceiro preso político na Venezuela de origens madeirenses. O médico é filho de pais madeirenses, naturais da freguesia da Ribeira Brava e encontrava-se detido desde Julho de 2025

"Este desfecho constitui um momento de júbilo e de renovada esperança, não apenas para o próprio e para a sua família — com quem o Governo Regional expressa a sua inteira solidariedade — mas também para toda a comunidade madeirense, na Região Autónoma da Madeira e na Venezuela", afirma o executivo regional, através de comunicado.

No entanto, recorda que permanecem ainda detidos cidadãos madeirenses e descendentes de madeirenses por motivos políticos, designadamente Juan Francisco Rodríguez dos Ramos e Fernando Venâncio Martínez, "cujas situações continuam a merecer a mais elevada atenção e acompanhamento por parte deste Executivo".

"A Região Autónoma da Madeira continuará a desenvolver, em estreita articulação com as entidades competentes, todas as diligências institucionais e diplomáticas ao seu alcance, com vista à libertação dos cidadãos madeirenses ainda privados da sua liberdade, reiterando a sua solidariedade para com as respetivas famílias e com a comunidade madeirense residente na Venezuela", garante.