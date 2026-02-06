Baía do Funchal recebe Taça da Madeira e Campeonato Regional de Esperanças
No próximo domingo, dia 8 de Fevreiro, a partir das 10 horas, a baía do Funchal será palco da Taça da Madeira de Esperanças e do Campeonato Regional de Esperanças, competições integradas no calendário regional e nacional de canoagem.
As provas destinam-se às categorias K1, K2 e SUPC, nos escalões de cadetes, infantis, iniciados, menores e mínimos, em ambos os géneros.
No que respeita às distâncias, os cadetes vão percorrer 6 quilómetros (6 voltas), os infantis 4 quilómetros (4 voltas), enquanto os iniciados e menores vão disputar provas de 2 quilómetros (2 voltas). Já os mínimos terão pela frente um percurso de 1 quilómetro (1 volta).
A competição contará com a participação de 90 atletas, em representação da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.
A Taça da Madeira de Esperanças servirá de apuramento do clube campeão regional para a Taça Nacional da especial, explica uma nota enviada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, explicando que, por sua vez, o Campeonato Regional de Esperanças permitirá o apuramento dos campeões regionais para o Campeonato Nacional, que se realizará no dia 7 de Junho, em Gemeses.