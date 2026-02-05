Governo Regional saúda libertação do lusodescendente Jaime dos Reis Macedo

O Governo Regional emitiu uma nota em que demonstra profunda satisfação pela libertação do lusodescendente Jaime Orlando dos Reis Macedo de 56 anos, filho de pais madeirenses, naturais do concelho da Ribeira Brava, freguesia do Campanário.

“Preso fantasma” já descansa em casa A família confirmou apenas que “já está em casa”. Foram as únicas palavras possíveis num momento de grande emoção, marcado pelo alívio e pelo agradecimento a todos quantos, de forma persistente, ajudaram a manter a pressão junto do Governo venezuelano para que Jaime Macedo, madeirense de origem, com família no Campanário, pudesse finalmente recuperar a liberdade.

"É com muita esperança que o executivo olha para a libertação deste nosso irmão madeirense, uma vez que o caso de Jaime Orlando dos Reis Macedo, foi um dos três casos de cidadãos descendentes de madeirenses no qual o Presidente do Governo Regional da Madeira se envolveu pessoalmente e envidou esforços diretamente com Ministro dos Negócios Estrangeiros e com Embaixador dos EUA em Lisboa", aponta na mesma nota.

Para o executivo madeirense, este desfecho representa "um momento de júbilo e de esperança, não apenas para o próprio e para a sua família, mas também para o Governo Regional, bem como para toda a comunidade madeirense e portuguesa residente na Madeira e na Venezuela".

No entanto, o Governo Regional recorda que permanecem ainda detidos cidadãos madeirenses e descendentes de madeirenses por motivos políticos, nomeadamente Juan Francisco Rodríguez dos Ramos e Fernando Venâncio Martínez, "situações que continuam a merecer a mais elevada atenção por parte da Região".

A Região Autónoma da Madeira prosseguirá, em articulação com as entidades competentes, todas as diligências institucionais e diplomáticas ao seu alcance, com vista à libertação dos cidadãos madeirenses ainda privados da sua liberdade, reiterando a sua solidariedade para com as respectivas famílias e a comunidade madeirense na Venezuela. Governo Regional

O Governo Regional reafirma que "continuará a acompanhar de forma próxima e permanente a evolução da situação na Venezuela, mantendo-se firmemente empenhado na proteção dos cidadãos madeirenses e lusodescendentes residentes em países terceiros".