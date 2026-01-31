Dia sob o signo da luta pela manutenção na I Liga
A I Liga portuguesa de futebol decorre hoje sob o signo da manutenção, com três jogos da 20.ª jornada entre equipas habituadas a lutar pela permanência no escalão principal, que é liderado de forma destacada pelo FC Porto.
O Estoril Praia, que caiu, provisoriamente, para o nono lugar na sexta-feira, com o triunfo caseiro do Vitória de Guimarães face ao Moreirense (1-0), é o clube mais bem posicionado dos que entram em ação, graças a quatro vitórias conquistadas nas últimas cinco rondas (perdeu apenas com o Benfica, por 3-1).
Os 'canarinhos' podem igualar o Famalicão na sétima posição, com um triunfo no terreno do Santa Clara, 14.º, que não ganhou nenhum dos últimos seis encontros na prova.
Os confrontos entre Rio Ave (12.º colocado) e Arouca (15.º e primeira equipa acima da zona 'vermelha') e entre Alverca (10.º) e Estrela da Amadora (13.º) também serão disputados com a luta pela manutenção entre a elite do futebol português como pano de fundo.
O FC Porto, líder do campeonato, com sete pontos de vantagem sobre o Sporting e 10 face ao Benfica, encerra a jornada na segunda-feira, ao visitar o Casa Pia (16.º), no rescaldo do apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, tal como aconteceu com o Sporting de Braga, quarto posicionado, que defronta no mesmo dia o lanterna-vermelha AVS.
Os rivais lisboetas, que também se mantiveram em prova na Liga dos Campeões (o Sporting apurou-se diretamente para os 'oitavos' e o Benfica vai disputar o play-off de acesso a essa fase), jogam no domingo, com o bicampeão nacional a receber o Nacional (11.º) e os 'encarnados' a deslocarem-se ao estádio do Tondela (17.º e penúltimo classificado).
Programa da 20.ª jornada
- Sexta-feira, 30 jan:
Vitória de Guimarães -- Moreirense, 1-0
- Sábado, 31 jan:
Santa Clara - Estoril Praia, 15:30
Rio Ave - Arouca, 18:00
Alverca - Estrela da Amadora, 20:30
- Domingo, 01 fev:
Gil Vicente - Famalicão, 15:30
Sporting - Nacional, 18:00
Tondela - Benfica, 20:30
- Segunda-feira, 02 fev:
AVS - Sporting de Braga, 18:45
Casa Pia - FC Porto, 20:45