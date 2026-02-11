Chega questiona revisão do PDM e propõe requalificação do Polidesportivo de Santo Amaro

Os vereadores do Chega na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, adiantaram hoje os temas que vão levar à próxima reunião do executivo: o ponto de situação da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e a requalificação do campo polidesportivo do Bairro de Santo Amaro.

No que diz respeito ao PDM, os eleitos sublinham que se trata de um instrumento “estruturante e determinante para o desenvolvimento do Funchal” e defendem que o executivo municipal deve apresentar "informações claras e objetivas sobre o andamento do processo". O Chega pretende obter esclarecimentos sobre as fases já concluídas, o estado dos estudos técnicos, o número de participações registadas durante o período preventivo e o funcionamento da Comissão Consultiva.

Os vereadores, citados em nota de imprensa, questionam ainda qual o modelo de contratação adoptado para a revisão do plano e se está previsto o lançamento de um concurso público internacional para assegurar a elaboração ou assistência técnica do documento, exigindo garantias de independência, rigor técnico e cumprimento de prazos. Para o partido, a revisão do PDM “não pode ser uma caixa negra técnica”, devendo ser conduzida com "com transparência, apresentação de documentos, datas e números concretos".

No que se refere ao Bairro de Santo Amaro, os vereadores vão propor a requalificação do campo polidesportivo existente, defendendo a instalação de iluminação eléctrica e a melhoria das condições de utilização do espaço.

Segundo os eleitos do Chega, “dotar o equipamento de luz e balneários permitirá que mais pessoas possam usufruir do recinto em segurança, potenciando a prática desportiva, a convivência comunitária e a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens”.

Os vereadores acrescentam que “a valorização daquele espaço pode ainda contribuir para a dinamização social e para o reforço da segurança no Bairro de Santo Amaro", defendendo que "investir na recuperação de infra-estruturas existentes é uma forma eficaz de promover qualidade de vida e coesão social no Funchal".