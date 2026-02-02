Chega propõe mais psicólogos no apoio a forças de segurança

O grupo parlamentar do Chega (CH) na Assembleia da República terá dado "entrada de um projecto que propõe o reforço do número de psicólogos nas forças de segurança, denunciando aquilo que considera ser uma crise humana gravíssima que afeta milhares de profissionais da PSP e da GNR", mas que "tem sido ignorada pelo governo e pela Direção Nacional da PSP", acusa uma nota emitida pelo deputado madeirense Francisco Gomes.

O eleito pelo círculo da Madeira diz que o seu partido entende que "os casos de suicídio, abandono da carreira, depressão, exaustão emocional e doenças psicológicas já atingiram níveis absolutamente alarmantes, consequência direta de anos de desvalorização, más condições de trabalho e ausência total de apoio especializado".

Para o CH, "esta realidade revela a falência moral de quem governa e a conivência covarde de quem dirige a PSP e fecha os olhos ao sofrimento dos seus agentes", por isso Francisco Gomes afirma que "o parlamento não pode continuar a ignorar esta emergência silenciosa que está a destruir vidas e a fragilizar a segurança pública de forma irreversível".

"Estamos a perder polícias para o suicídio, para o desespero e para o abandono. O governo finge que não vê e a Direção Nacional da PSP está calada, é cúmplice e ataca quem fala disto. É uma vergonha e um crime político contra os agentes", acusa Francisco Gomes, eleito nas últimas legislativas deputado na Assembleia da República.

O CH "alerta que o desgaste psicológico, quando não acompanhado, abre espaço a erros, ao colapso emocional e a comportamentos extremos que colocam em risco os profissionais da PSP e toda a sociedade. Para o partido, reforçar equipas de psicologia é uma medida de segurança nacional e não apenas um apoio assistencial", escreve o deputado.

E conclui: "Se o Estado não cuida das suas forças de segurança, destrói a última barreira que nos separa do caos. O CHEGA exige respeito, dignidade e apoio real para estes homens e mulheres e nunca deixará de enfrentar quem os abandona."