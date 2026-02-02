ADN questiona prioridades públicas na Região

O ADN, através de comunicado, questiona onde estão as prioridades do Governo Regional, tendo em conta os anúncios de investimento em campos de golfe e o adiamento para 2030 do futuro do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No comunicado assinado por Miguel Pita, o partido faz as contas aos custos com os campos de golfe. De acordo com o ADN, três campos de golfe de 18 buracos custariam entre 20 a 30 milhões de euros cada, e as duas ampliações de 9 buracos, teriam um custo entre 8 a 12 milhões. "A manutenção mensal destes campos rondaria 380 mil a 645 mil euros por mês, ou seja, 4,5 a 7,7 milhões por ano", aponta.

Quanto à reconversão do Hospital Dr. Nélio Mendonça, segundo o próprio Governo Regional, teria um custo de 107 milhões de euros. "O custo de transformar o hospital num lar é praticamente igual ao custo de construir cinco campos de golfe, mas o investimento social é adiado, enquanto o investimento lúdico avança", atira Miguel Pita.

Para golfe, há pressa. Para um lar que serviria centenas de idosos, famílias e cuidadores… há espera. Isto numa região com população envelhecida, falta crónica de vagas em lares, famílias sobrecarregadas e serviços de saúde sob pressão. A mensagem que passa é clara: há sempre dinheiro para o que se quer. O problema é quando o que se quer não coincide com o que a população precisa. Miguel Pita

Para o partido, "não se trata de ser contra o turismo ou contra o golfe. Trata-se de exigir prioridades equilibradas, transparência e responsabilidade social". " Quando cinco campos de golfe custam o mesmo que um lar essencial — e ainda exigem milhões anuais de manutenção — a pergunta deixa de ser técnica e passa a ser moral: que Madeira estamos a construir e para quem?", termina.