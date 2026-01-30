Vitória de Guimarães bate Moreirense após duas derrotas

O Vitória de Guimarães venceu hoje em casa o vizinho Moreirense por 1-0, no encontro inaugural da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, ascendendo, provisoriamente, ao oitavo lugar.

Uma grande penalidade apontada pelo suplente Samu, aos 66 minutos, selou o triunfo dos anfitriões, que continuam sem derrotas na história das receções para o campeonato ao conjunto de Moreira de Cónegos (12 vitórias e três empates).

Na classificação, o Vitória, que tinha perdido nas duas últimas rondas, passou a contar 28 pontos, mais dois do que o Estoril Praia e menos dois que o Moreirense, que pode perder o sexto posto para o Famalicão, sétimo.