Duas equipas da Empresa de Electricidade da Madeira rumam a Leiria para ajudar população

Duas equipas compostas por encarregados e electricistas da Empresa de Electricidade da Madeira, num total de 12 operacionais, preparam-se para rumar a Leiria, a fim de auxiliar na reposição de electricidade nas zonas afectadas pela passagem da Depressão Kristin.

A informação foi avançada pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, na sequência do contacto previamente estabelecido com as entidades nacionais competentes e dando continuidade à disponibilidade já manifestada. A colaboração surge com a aceitação da Administração da E-REDES, considerando a situação de calamidade que afecta várias regiões do continente.

Segundo nota enviada à imprensa, prevê-se que estas equipas possam deslocar-se durante o dia de amanhã para o continente português, mais precisamente para a zona de Leiria, com o objectivo de ajudar na recuperação da Rede Elétrica e na reposição do abastecimento de energia às populações e às estruturas que estão sem energia eléctrica.

"Esta disponibilidade tinha sido já anunciada pelo Presidente do Governo Regional da Madeira e formalizada pelo Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas junto do presidente do conselho de administração da E-REDES, tendo em conta a gravidade da situação que levou à declaração do estado de calamidade em mais de 60 municípios da região centro do país e das necessidades emergentes que continuam a ser registadas nas áreas afecadas", recorda a mesma nota.

Governo Regional disponibiliza meios para apoiar resposta à tempestade 'Kristin' no continente O Governo Regional da Madeira manifestou, hoje, a sua total solidariedade para com as populações e territórios do continente afectados pela tempestade 'Kristin', na sequência da situação de calamidade declarada pelo Conselho de Ministros, que provocou danos significativos em infraestruturas críticas em várias zonas do país.

A participação da EEM insere-se no esforço nacional de resposta à calamidade, "colocando ao serviço do país a experiência técnica, os conhecimentos especializados e os recursos humanos altamente qualificados da Região Autónoma da Madeira". "Esta colaboração reflecte o compromisso da Região com a solidariedade institucional e a cooperação entre regiões, reforçando a capacidade de resposta às situações de emergência", indica a tutela.

Esta intervenção pretende contribuir para uma resposta eficaz e coordenada, apoiando as populações afectadas e promovendo a rápida normalização das condições de vida nos territórios atingidos.