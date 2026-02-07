Marítimo com três alterações no onze inicial frente ao Farense
Para o jogo desta tarde diante do Farense o técnico do Marítimo, Miguel Moita, procedeu a três alterações no onze inicial em relação ao encontro da ronda anterior no reduto do Feirense.
Na defesa entram Júnior Almeida e Rodrigo Borges para os lugares dos castigados Noah Madsen e Romain Correia. Na frente Simo Bouzaidi entra para o lugar de Francisco Gomes.
CS Marítimo: Samu, Igor Julião, Adrian Butzke, Júnior Almeida, Martín, Raphael, Mohamed, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Carlos Daniel e Guirassy.
SC Farense: Brian Araújo, Alysson, Derick Poloni, Rui Costa, Miguel Menino, Anthony Carter, Yannick Semedo, Rúben Fernandes, Cláudio Falcão, Toni Herrero e Alex Pinto.