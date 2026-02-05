Deputados do PSD Madeira defendem reforço do diálogo e da cooperação entre territórios atlânticos

Cinco deputados do Grupo Parlamentar do PSD Madeira estão a participar nas Jornadas Parlamentares Atlânticas, que decorrem em Cabo Verde, integrando a comitiva da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que pretende reafirmar o compromisso da Região "com o reforço do diálogo político e da cooperação entre territórios atlânticos".

Em nota emitida, o Grupo Parlamentar social-democrata destaca que as jornadas representam um espaço privilegiado de aproximação, partilha de experiências e construção de entendimentos, num contexto em que as regiões atlânticas enfrentam desafios estruturais semelhantes e, simultaneamente, dispõem de oportunidades comuns que importa potenciar de forma concertada.

Recordando que as primeiras Jornadas Parlamentares Atlânticas tiveram lugar em 1990, o Grupo Parlamentar destaca a importância de um novo impulso. "Um tempo propício para que as reflexões e consensos alcançados se convertam em consequências práticas, com impacto direto na vida das populações e na trajetória de desenvolvimento dos territórios envolvidos", afirmam os deputados do PSD.

Entre as matérias que naturalmente aproximam as regiões, constam o transporte marítimo, a mobilidade aérea, o transporte de carga, a investigação e valorização do mar, a sustentabilidade ambiental e a necessidade de cadeias logísticas mais resilientes. Domínios estes que "devem constituir eixos centrais de uma cooperação reforçada, orientada para projetos concretos, soluções partilhadas e posições políticas convergentes".

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira defende, por isso, que as Jornadas Parlamentares Atlânticas consolidem uma dimensão cada vez mais operativa, capaz de transformar o diálogo político em decisões devidamente programadas, e em investimentos que se façam sentir no presente e projetem um futuro mais coeso para as regiões atlânticas.

Nesse sentido, a delegação madeirense do PSD participa nestas jornadas reafirma a convicção de que o Atlântico "constitui um espaço estratégico de oportunidades, cujo potencial se realiza plenamente quando o entendimento político se traduz em acção concreta".