PSD defende importância dos campos de golfe

O grupo parlamentar do PSD, pela voz do deputado Carlos Teles, destacou esta quarta-feira, 11 de Fevereiro, a importância do investimento público em campos de golfe, assegurando que se trata de uma estratégia para a criação de riqueza e para o desenvolvimento de zonas distantes das centralidades.

“Não temos dúvidas de que o sector público e o sector privado têm de caminhar juntos, actuando em harmonia para que a Madeira e o Porto Santo possam seguir o seu rumo em direcção a um futuro”, começou por dizer o parlamentar na 64.ª reunião plenária.

O deputado usou o exemplo do concelho onde outrora foi autarca, a Calheta, que, segundo disse, passou de uma “terra esquecida, longe dos centros de decisão, onde nada acontecia” a uma “nova centralidade, terra de presente e futuro”.

Carlos Teles criticou a “forma errada, falsa e demagógica de fazer política” do JPP, que arrasta o PS, contra a construção de campos de golfe.

O deputado social-democrata lembrou que a construção do Campo de Golfe da Ponta do Pargo foi “um compromisso político assumido pelo Governo Regional, fazendo parte do seu programa eleitoral sufragado pelos madeirenses”, afirmando que se trata de um investimento legítimo escolhido pelo povo.

O PSD defende que o investimento público de 20 milhões de euros “terá reflexo no investimento privado”, assegurando um “impacto positivo no mercado, dinamizando a economia local”.

“Queremos desenvolvimento em todo o território, transversal e sustentado”, afirmou, defendendo que a Região está “no caminho certo”.

“Não nos podemos deixar iludir por ‘velhos do Restelo’ que eram contra a Via Rápida”, apelou, referindo que o golfe é uma modalidade atractiva que traz à Região riqueza, investimento, que cria emprego, fixa jovens e combate a sazonalidade.

"É uma obra de e para todos os madeirenses", afiançou.