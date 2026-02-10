PS acusa de PSD de encenar uma "rábula" contra o centralismo

O deputado Gonçalo Leite Velho (PS) definiu o projecto de resolução do PSD sobre "40 anos de adesão à União Europeia, 40 anos de desenvolvimento" que hoje está em discussão no plenário como "um ajuste de contas interno do PSD". "O PSD-Madeira descobriu agora que o PSD nacional é centralista. Só falta dizer que é elitista e liberal. Há 50 anos que os madeirenses assistem a esta rábula. O PSD-Madeira faz que reclama, Lisboa faz que resiste e assim segue o espetáculo. Não há segredo. Como afirmou ontem a figura tutelar do PSD-Madeira: a estratégia é arranjar sempre um conflito", descreveu o parlamentar socialista.

Gonçalo Leite Velho nota, contudo, que "quando um espectáculo está em cena há 50 anos ele torna-se gasto e a certa altura um dos intervenientes resolve puxar a corda e demonstrar que o centralismo não é um tigre de papel". O deputado do PS referiu que o PSD-Madeira convidou duas figuras do Partido Popular Europeu e uma figura dos Liberais "para ver se consegue um lugar nas listas ao Parlamento Europeu". "Só assim se percebe a omissão ao convite ao Presidente do Conselho Europeu António Costa. Para quem gostou tanto da visita tutelar de Mário Centeno e de Fernando Medina, não deixa de ser estranho esta falha protocolar", analisou o mesmo deputado.

Gonçalo Leite Velho considera que "não foi assim que se construiu a Europa", pois "a Europa resulta do bipartidarismo, do diálogo, do trabalho em conjunto". Por isso, o PS pretende contribuir para corrigir erros e omissões deste projecto de resolução, em sede de especialidade. Uma das emendas será lembrar que há uma voz madeirense no Parlamento Europeu, que é a do socialista Sérgio Gonçalves.