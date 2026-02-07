Bombeiro de Campo Maior morre em acção de patrulhamento, reconhecimento e vigilância

Um bombeiro, pertencente à corporação de Campo Maior, no distrito de Portalegre, morreu hoje no decorrer de uma operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância, na sequência do mau tempo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte da GNR também contactada pela Lusa limitou-se a acrescentar que a vítima mortal tem 46 anos e é também militar da Guarda no Posto Territorial de Campo Maior, não possuindo mais informações de momento.

A fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que não especificou as circunstâncias em que ocorreu o óbito, indicou apenas que o alerta foi dado "por volta das 13:30".

A ANEPC emitiu uma nota de pesar nas suas redes sociais, indicando que a operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância em que o bombeiro estava envolvido decorria na Estrada Nacional 373, numa zona de confluência com o rio Caia, em Campo Maior.

"Endereçamos as nossas mais sentidas condolências à família, aos amigos, ao corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil empenhados nas operações de proteção e socorro, no âmbito das condições meteorológicas adversas que afetam Portugal continental", lê-se na nota.

"Neste momento de dor e consternação, a ANEPC deixa uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que, com coragem e sentido de missão, colocam a sua vida em risco para proteger a vida e os bens dos seus concidadãos", acrescentam.