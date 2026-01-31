PSD acompanha obras do projecto de golfe na Ponta do Pargo e destaca impacto económico e social

O Grupo Parlamentar do PSD/M visitou, este sábado, a freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, para acompanhar o desenvolvimento das obras associadas ao projecto de golfe e sublinhou a importância deste investimento para a freguesia, o concelho e a Região Autónoma da Madeira. A iniciativa teve também como objectivo esclarecer a população e contrariar o que consideram ser desinformação e demagogia em torno do tema.

De acordo com a nota remetida, o deputado Carlos Teles explicou que a visita pretendeu acompanhar de perto as obras, reforçando que o projecto de golfe representa uma aposta estratégica para o crescimento económico da Região.

“O concelho da Calheta beneficia hoje de uma dinâmica positiva de desenvolvimento, sustentada na conjugação de investimento público e privado. Consideramos que o caminho do desenvolvimento passa, também, pelo golfe”, afirmou.

Durante a visita, Teles criticou a incoerência de alguns partidos da oposição, que apoiam o projecto quando se deslocam à Ponta do Pargo para campanhas eleitorais, mas depois se posicionam contra o investimento nos seus concelhos de origem. O parlamentar lembrou, como exemplo, que a Câmara Municipal de Machico patrocina torneios de golfe no Santo da Serra, demonstrando o reconhecimento generalizado da importância desta atividade para a economia regional.

O deputado do PSD/M defendeu ainda que o projecto cria oportunidades para as novas gerações, estimulando investimento, geração de riqueza e novos horizontes para a juventude. “O mercado que o golfe traz consigo permite a redução da sazonalidade turística e abre novas oportunidades, tal como acontece no Porto Santo”, salientou.

Ainda em comunicado e relativamente ao investimento, Carlos Teles detalhou que o projecto da Ponta do Pargo conta com cerca de 20 milhões de euros de investimento público, a que se juntam cerca de 140 milhões de euros de investimento privado, com impacto directo e indirecto em todo o concelho. O parlamentar reiterou que o PSD/M olha para a região de forma transversal, defendendo que obras na Calheta são tão relevantes como projectos em Santana, Funchal, Santa Cruz ou Porto Santo.