Congestionamento de 3,5 km na Via Rápida

Bom dia. A semana começa com um demorado processo de circulação na via que devia ser a mais rápida da Madeira, mas que às horas-de-ponta mais parece um caracol, ou como se costuma dizer um congestionamento devido a tráfego intenso.

Sem outra razão que não seja a forte procura nesta hora, são cerca de 3,5 km de extensão na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, com principal estrangulamento a ser a Cancela, mas que se estende para trás e para frente desse ponto.

Conduza com precaução.