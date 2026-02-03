Mateus Jesus em destaque nos Campeonatos Regionais Absolutos de Inverno de atletismo

Realizou-se no último fim-de-semana os Campeonatos Regionais Absolutos de Inverno em atletismo, uma competição que se dividiu entre o Estádio do Carmo, onde se disputaram as provas de salto com vara, o RG3, palco das provas dos lançamento do peso e martelo, e o Centro Desportivo da Ribeira Brava, palco das restantes provas.

A competição contou com a participação de 241 atletas de 15 clubes, decorrendo em simultâneo com os Campeonatos Regionais de Veteranos de Inverno.

O grande destaque individual foi para o jovem Mateus Jesus, do C.S. Marítimo, que ao fazer 49.15 nos 400 metros planos, bateu um novo recorde regional de sub-18, conseguindo com esta marca também mínimos para os Campeonatos Europeus desta categoria, a serem disputados em Rieti, Itália, em meados de Julho próximo.

Colectivamente, em absolutos venceu, nos femininos, o Jardim da Serra com 100 pontos, seguido da ADRAP com 89, fechando o pódio o C.S.Marítimo com 63 pontos. Já nos masculinos, a vitória foi para a ADRAP com 93 pontos, seguida da surpresa C.S.Marítimo com 82, tendo o Jardim da Serra ficado com a mesma pontuação mas no 3.º posto.

Quanto aos veteranos, por equipas e com classificação única com os 2 sexos juntos, categórica vitória para a ADRAP com 201 pontos, com a nova equipa da ADAM num excelente 2.º lugar com 121, fechando o pódio o C.A.F. com 111 pontos.