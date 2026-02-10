Seguro centra atenções da imprensa nacional e inicia presidência sob o signo da gestão de crises

Público:

- "Governo está confiante na relação com o novo Presidente da República"

- "Presidenciais. António José Seguro foi recebido em Belém. A segunda volta em sete mapas. As primeiras medidas do novo Presidente"

- "Ventura ganhou na emigração menos qualificada"

- "Urbanismo. Municípios 'chumbam' simplificação de licenciamentos"

- "Reino Unido. Pressão sobre Keir Starmer não pára de crescer"

- "Mau tempo. O 'comboio de tempestades mais longo' em muitos anos"

- "I Liga. Clássico só animou no fim e empate deixou campeonato vivo"

- "Ensino especial. A saga de Rúben: tem autismo, o Estado paga-lhe a escola mas o transporte para lá não"

- "Festival Porta-Jazz. Vera Morais, Stones and Seeds e Ursa Maior elevaram a voz a outra dimensão"

Correio da Manhã:

- "Contas passadas a pente fino. Contratos da defesa sem suporte legal"

- "Auditoria do Tribunal de Contas arrasa gestão de empresa liderada por ex-governante"

- "FC Porto 1 Sporting 1. Suárez mantém campeonato vivo"

- "Benfica. 'Vilcão' Anísio como Mantorras"

- "Reunião com Marcelo durou perto de 3h30. Seguro toma conta da crise das tempestades"

- "Processo Epstein. Emails e fotos tramam Bill Clinton"

- "Lisboa. Revolta em creche por alegados maus-tratos"

- "Tragédia. Estrada já fez 60 mortes este ano"

- "Vai em quatro. Sócrates escolhe nova advogada de defesa"

- "CM líder na noite eleitoral"

- "Homem de Sá enfrenta nova acusação de violência doméstica"

Jornal de Notícias:

- "Há quem ligue para o 112 a pedir pizas ou por falta de saldo no telemóvel"

- "Trabalhador morre a reparar linhas da rede elétrica"

- "Três horas e meia de reunião para passar a pasta presidencial"

- "Homicídio. Morte por sodomia em estufa da Póvoa de Varzim volta a ser julgada"

- "Relatório. Portugal entre os piores da Europa na perceção da corrupção"

- "Porto. Fachada de azulejos da Capela das Almas vai ser restaurada"

- "FC Porto 1-1 Sporting. Toma lá, dá cá"

- "Benfica. Anísio fica mais cinco anos na Luz"

Diário de Notícias:

- "Perceção de corrupção em Portugal voltou a agravar-se em 2025"

- "Belém. Durou mais de três horas a reunião entre o atual e o próximo Presidente da República. A sucessão está em curso"

- "Presidência. Os conselheiros de Seguro. Saúde e diplomacia vão à linha da frente"

- "Calamidade. Mau tempo já atingiu mais de 200 farmácias, algumas ainda a funcionar com gerador e satélite"

- "BCE. Lagarde: Euro digital vai baixar taxas sobre o pequeno comércio"

- "Espanha. Feijóo questiona Sánchez: de quantas mais derrotas precisa?"

- "Protestos. Irão detém figuras reformistas que acusa de ligações com os Estados Unidos e Israel"

- "Concerto. Casa da Música propõe a versão mais 'intima' de 'Il Trovatore'"

- "Automobilismo. Fórmula 1 entra numa nova era em 2026 com a maior revolução técnica de sempre"

Negócios:

- "'Urgência maior' de Seguro é a resposta a calamidades"

- "'Conheça as reservas do novo Presidente sobre a lei laboral"

- "TAP volta a ter 100 aviões"

- "Fisco quis cobrar IRC à Católica, mas foi travado pelo Supremo"

- "Fornecedores colocam Bosch em alerta por causa das tempestades"

- "'Guerra de preços' marca a nova era do fenómeno Ozempic"

- "Radar África. A narrativa da transição dá os passos iniciais em Angola"

O Jornal Económico:

- "Bomba-relógio no PRR: dezenas de projetos arriscam ficar a meio"

- "Marcelo reúne-se com Seguro para passar o testemunho em Belém"

- "CIP antecipa um chefe de Estado 'sensível às preocupações' dos empresários"

- "Gigantes do setor automóvel defendem selo 'Made in Europe'"

- "Lisboa lidera salários mais elevados na banca e tecnologia"

- "Street Smash Burgers prevê faturar 25 milhões"

- "Exportações sobem 0,5% em 2025 à boleia da Alemanha"

- "Pacote de habitação? 'Não é uma 'bala de prata'". Entrevista. Francisco Rocha Antunes, co-chair do Conselho Europeu de habitação acessível, diz que medidas são um passo na direção certa, mas vai depender da capacidade de execução"

- "Bolsa. PSI lidera ganhos europeus desde o início do ano e analistas esperam novos máximos"

Record:

- "FC Porto 1-1 Sporting. Até ao fim. Suárez empata clássico aos 90' + 10 e mantém título em aberto"

- "Farioli. 'Só nós quisemos ganhar até aos 83 minutos'"

- "Rui Borges. 'Sofremos no único lance de perigo deles'"

- "Benfica. Anísio impressiona pelo cabedal. Conquistou plantel ao primeiro toque"

O Jogo:

- "FC Porto 1-1 Sporting. Ponto final clássico. Estreante Fofana adiantou os dragões, mas Suárez voltou a marcar no último suspiro na recarga a um penálti aos 90'+8'"

- "Capas no balneário: Sporting queixa-se, FC Porto explica com visitas ao estádio"

- "Farioli. 'Tentámos tudo contra uma grande equipa'"

- "Rui Borges. 'O empate acaba por ser pouco'"

- "Benfica. Mourinho carrega no ataque. Trabalho à frente da baliza para melhorar eficácia na área"

- "Anísio coloca águias nas alturas. Segundo lugar na lista de concretizações de cabeça"

A Bola:

- "FC Porto 1-1 Sporting. Leão de sete vidas. Recarga a penálti aos 90+10' resgata ponto e mantém acesa a luta pelo título"

- "Sporting e Luis Suárez voltam a ser felizes na compensação"

- "Ficou claro quem assumiu as rédeas', Francesco Farioli"

- "'Fomos melhores em tudo', Rui Borges"

- "Benfica. Mourinho pediu alegria e Anísio respondeu com golo. A Bola revela as indicações do técnico ao avançado no jogo com o Alverca"

- "Ivanovic ainda não jogou na segunda volta da Liga"

- "Zuriko Davitashvili, avançado georgiano do Saint-Etienne, na agenda"

- "Arábia Saudita. Ronaldo vence braço de ferro e volta a jogar"

- "Seleção Nacional. Leiria recebe último jogo de preparação antes do Mundial"