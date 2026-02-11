Generali compra Swiss Life Network

O grupo Generali e a Swiss Life Global Solutions anunciaram hoje a assinatura de uma parceria comercial de longo prazo e de um acordo vinculativo para a aquisição da Swiss Life Network (SLN) pela Generali Employee Benefits (GEB).

Com esta transação, a Generali criará a principal rede mundial em serviços aos trabalhadores, oferecendo às empresas mais de 3 mil milhões de euros em prémios geridos, com o objetivo de estabelecer novos padrões de serviço e inovação para os clientes multinacionais e os seus colaboradores em todo o mundo.

A Generali e a Swiss Life Global Solutions vão combinar os pontos fortes das suas duas redes --- GEB e Swiss Life Network --- e os seus perfis complementares.

Isto inclui sinergias na oferta de produtos, presença geográfica, segmentos de clientes e capacidades comerciais e técnicas, para se tornar uma nova referência no mercado global de benefícios para funcionários, segundo a agência italiana Ansa.

Ludovic Bayard, presidente executivo (CEO) da Generali Employee Benefits Network (a linha de negócios de benefícios para funcionários da Generali Care), irá liderar a nova rede combinada.

Esta nova unidade fará parte da Generali Care.

Além disso, assim que a transação estiver concluída, a GEB integrará os trabalhadores da Swiss Life Network nas suas equipas.

Com cobertura em mais de 130 países e quase 200 parceiros, a aliança criará um novo líder global.

Após um período de transição, a rede adotará uma nova marca, que será revelada depois da conclusão, prevista para o primeiro semestre de 2026, e que continua sujeita às habituais aprovações regulatórias.