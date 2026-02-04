easyJet acelera o reembolso do Subsídio Social de Mobilidade na Madeira

A partir de hoje, 4 de Fevereiro, entra em pleno funcionamento a validação de dados entre a easyjet e a plataforma digital que simplifica e acelera o reembolso do Subsídio Social de Mobilidade (SSM) para os residentes no arquipélago da Madeira.

Em nota à imprensa, diz que a companhia "foi a principal impulsionadora desta mudança, liderando o projecto que resultou num Memorando de Entendimento (MdE) assinado entre a easyJet e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, em representação do Governo da República".

"Agora, a easyJet passa a validar automaticamente os dados apresentados pelos residentes na plataforma digital. Isto permite que todos os passageiros que voam com a companhia aérea recebam os seus reembolsos de forma mais célere e desburocratizada. O resultado é um avanço significativo: logo após a compra de um voo elegível, os passageiros poderão aceder, de forma imediata, ao reembolso a que têm direito, numa relação que se mantém direta e exclusiva entre o Estado Português e o residente beneficiário", explica.

"Estamos extremamente orgulhosos por liderar esta revolução digital na Madeira, o que reflete o nosso compromisso em facilitar a vida dos residentes que escolhem a easyJet para as suas deslocações ao continente. Esta plataforma de validação automática representa um avanço significativo na desburocratização e agilização de todo o processo, tornando a experiência de voo com a easyJet ainda mais simples e segura. É também um passo fundamental na prevenção de fraude, que reafirma a easyJet como uma companhia atenta às necessidades dos seus passageiros e pioneira na adoção de soluções tecnológicas", afirma José Lopes, director da easyJet para Portugal.

A companhia refere também que "todos os clientes easyJet que utilizem um cartão de crédito para comprar o seu voo, terão o reembolso efetuado antes da data de liquidação do mesmo". Dessa forma, prossegue, "os residentes que viajem com a easyJet irão suportar exclusivamente, desde o momento da compra do bilhete, apenas a parte da tarifa que lhes é devida". Diz também que "esta validação automática dos dados elimina a necessidade de múltiplos passos e documentação em papel, diminuindo drasticamente a burocracia e o impacto financeiro que existia no processo anterior".

A easyJet reconhece o SSM "como um instrumento fundamental de coesão social e territorial". Este MdE, acrescenta, "contribui directamente para mitigar os efeitos da insularidade, em particular junto das gerações mais jovens que vivem/estudam nas ilhas e no continente".

Poe fim, refere que "a easyJet continuará a trabalhar em estreita colaboração com todas as entidades relevantes para inovar e oferecer soluções que simplifiquem a vida dos seus clientes, aumentando e facilitando a conectividade dos madeirenses e porto-santenses a Portugal continental e à Europa e, assim, reforçando a sua posição de liderança e compromisso com a Região".