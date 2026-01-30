CUF finaliza compra de 75% do Hospital Particular do Algarve

A CUF finalizou a compra de 75% do capital social do Hospital Particular do Algarve, por uma contrapartida que corresponde a cerca de 7,5% do seu total de ativos, foi hoje comunicado ao mercado.

"A CUF informa que concluiu a aquisição de 75% do capital social da sociedade Hospital Particular do Algarve (Grupo HPA Saúde), após a concretização de todos os atos necessários ao fecho da operação, nomeadamente a obtenção da decisão de não oposição da Autoridade da Concorrência", lê-se no comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A CUF comprou 75% do capital do grupo por uma contrapartida de cerca de 7,5% do seu total de ativos, com referência a junho de 2025.

"A concretização desta parceria representa um momento particularmente relevante para a CUF. Permite-nos alargar e aprofundar a resposta que damos às populações, assumindo uma responsabilidade acrescida enquanto rede nacional de cuidados de saúde", afirmou, citado num outro comunicado, o presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz.

O Grupo HPA Saúde, fundado em 1996, é constituído por cinco hospitais e 17 clínicas no Alentejo, Algarve e Região Autónoma da Madeira.

Com esta operação, a rede CUF passa a contar com 17 hospitais, 35 clínicas, 13 centros de saúde e um instituto.