SATA Air Açores cancelou 34 voos entre as ilhas do arquipélago

O mau tempo que se faz sentir nos Açores condicionou hoje "mais de metade" da operação da SATA Air Açores e obrigou ao cancelamento de 34 voos entre as ilhas do arquipélago, revelou fonte da companhia.

Segundo adiantou fonte oficial da SATA à agência Lusa, foram cancelados 34 voos interilhas (informação atualizada até às 18:00), o que significa "mais de metade da operação" da companhia aérea que costuma realizar cerca de 50 voos por dia nesta altura do ano.

A mesma fonte adiantou ainda que os passageiros foram reafetados em outras ligações, estando prevista a realização de voos extraordinários na quarta-feira para repor o tráfego, caso as condições meteorológicas permitam.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores (Corvo e Flores) até às 09:00 de terça-feira, que sucede a um aviso laranja, o segundo mais grave, por agitação marítima.

Esteve também em vigor, até às 18:00 de hoje, um aviso amarelo, devido às previsões de precipitação, por vezes forte, para o grupo Central (Terceira, Graciosa, Faial, São Jorge e Pico).

O plenário de fevereiro da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), que estava agendado para esta semana, também foi adiado devido ao mau tempo.

"Na sequência dos constrangimentos provocados pelas condições meteorológicas adversas, que têm condicionado significativamente os voos interilhas, a conferência de líderes deliberou o adiamento do período legislativo do mês de fevereiro", indicou a presidência da ALRAA numa nota enviada às redações.