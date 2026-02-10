Samu sofre entorse no joelho direito frente ao Sporting e tem época em risco

O avançado espanhol Samu pode desfalcar o FC Porto no resto da época, devido a uma entorse no joelho direito sofrida no empate 1-1 com o Sporting, na segunda-feira, para a I Liga de futebol, divulgaram hoje os 'dragões'.

O internacional espanhol, de 21 anos, contraiu uma lesão no ligamento cruzado anterior, tendo sido substituído por Deniz Gül ao intervalo do clássico que terminou com empate 1-1, no Estádio do Dragão, no Porto.

Esta época, Samu conta 20 golos marcados em 32 jogos pelos 'azuis e brancos', 13 deles assinados nos 20 encontros para o campeonato em que alinhou.

O plantel portista fica uma vez mais desfalcado para a posição de ponta de lança, perante a possibilidade de não ter o jogador disponível por um longo período, à semelhança do que acontece com o neerlandês Luuk de Jong, contando agora com o reforço Terem Moffi para concorrer com Deniz Gül pela posição.

Os 'azuis e brancos' esclareceram ainda que o dianteiro irá ser reavaliado pelo departamento de saúde do clube nos "próximos dias".

Além de Samu, também Jakub Kiwior e Martim Fernandes foram substituídos no decorrer da partida por motivos físicos e constam do boletim médico portista.

O central polaco depara-se com uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o lateral português recupera de uma fascite plantar, com a qual já se deparou na visita ao Casa Pia [derrota por 2-1].

O FC Porto, líder da I Liga, com 56 pontos, iniciou hoje, no Olival, a preparação da deslocação à Madeira, para defrontar o Nacional, 13.º, com 21 pontos, no domingo, a partir das 15:30, a contar para a 22.ª ronda.