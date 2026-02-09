Cerca de 100 ciclistas não quiseram faltar ao arranque da época de downhill
Cerca de uma centena de pilotos não quiseram faltar à 1ª Taça da Madeira de DHI e Mini-DHI – A Confeitaria, que se realizou no passado sábado, dia 7 de Fevereiro, nos Prazeres. A pista foi preparada pelo Ciclo Madeira Clube Desportivo e sagrou Jimmy Silva e Clube Caniço Riders – SOMEQ como vencedores.
Segundo nota à imprensa, na categoria Infantis (Sub13) Francisco Henriques (Clube Caniço Riders – SOMEQ) foi o Grande vencedor, seguido de João Pestana e Matias Ferreira (C.S. Marítimo / Mina Cabeleireiros) que desta forma completaram o pódio, enquanto que na categoria Juvenis (Sub15) João Faria (Clube Caniço Riders – SOMEQ) foi o grande vencedor, acompanhado no pódio por João Camacho (C.S. Marítimo / Mina Cabeleireiros) em 2º, e Lourenço Freitas (Ludens Machico/MVasconcelos) em 3º lugar.
Já no que diz respeito à prova principal, contou com 90 participantes, entre os quais seis femininas, "um número importante para as provas regionais de Downhill", e ainda "a participação de 14 Cadetes (Sub17), o que demonstra um bom trabalho dos clubes no desenvolvimento das categorias mais jovens".
Em termos competitivos gerais, a vitória na prova feminina pertenceu a Ana Rodrigues (Clube Caniço Riders – SOMEQ), seguida da sua colega de equipa Rosalina Bayntun, e a fechar o pódio Adriana Rodrigues (Ludens Machico/MVasconcelos).
Nos masculinos, Jimmy Silva (Clube Caniço Riders – SOMEQ) foi o grande vencedor, numa pista em que a componente física era tão importante como a técnica, o que favoreciam as suas características. Ao seu lado no pódio ficou Vítor Pinto (AD Galomar – FACCO), que surpreendeu com o bom andamento e com o 2º lugar do pódio absoluto, e em 3º lugar ficou Mário Costa (CDR Prazeres / Calheta Viva) com o fator casa e o grande conhecimento da pista a seu favor.
Por equipas o Clube Caniço Riders - SOMEQ venceu, a AD Galomar – FACCO, foi 2ª classificada e o Ciclo Madeira Clube Desportivo completou o pódio.
Em termos de vertentes de Gravity, o Downhill dá lugar ao Enduro no mês de Março, com a realização da 1ª Taça de Portugal e Taça da Madeira de Enduro e regressa a 12 de Abril, nas Ginjas (São Vicente).