O Nacional já prepara o jogo de domingo com o Casa Pia – 15h30, no Estádio da Madeira – em encontro da 21.ª jornada da I Liga. Para trás está a ‘amarga’ derrota diante do Sporting tendo em conta que o golo do triunfo leonino aconteceu no último lance da partida, aos 90+6.

Embora as atenções no Nacional estejam viradas para a recepção aos ‘gansos’, o defesa-direito Alan Nuñez – marcador do golo do Nacional em Alvalade – confessa que o desaire com o campeão nacional fez mossa no estado de espírito tendo em conta as circunstâncias em que a derrota aconteceu.

“Doeu muito à equipa a derrota frente ao Sporting, pois não conseguimos trazer pontos e acreditámos que iríamos conseguir pontuar. Fizemos um excelente jogo e não é uma equipa qualquer que vai a Alvalade e faz a partida e a exibição que fizemos. Vamos continuar e estamos já a pensar no próximo jogo que é em nossa casa, contra um rival directo e vamos tentar ganhar. Eles conseguiram ganhar ao FC Porto. Contudo, este jogo aqui na Madeira, será diferente. Vamos treinar esta semana e preparar bem o jogo, pois no domingo queremos vencer”, sublinha o lateral paraguaio, 21 anos, que marcou diante do Sporting o primeiro golo enquanto profissional.

"Estou muito feliz, pois foi num estádio importante, contra uma grande equipa. Estou muito contente pelo golo.”