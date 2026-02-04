Samu recebe o prémio de melhor guarda-redes do mês de Dezembro da Liga 2

Pela quarta vez consecutiva na presente época, Samu Silva, do Marítimo, recebeu o Prémio Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super, desta feita numa eleição relativa ao mês de Dezembro.

“Acho que é importante salientar a consistência que tenho tido nas exibições. Tenho estado focado em tentar manter essa mesma consistência e em continuar a contribuir para ajudar a equipa”, declarações do guarda redes do Marítimo ao site oficial da Liga Portugal.

O jogador do Marítimo acrescentou ainda que “as defesas também têm muito de instinto". "Por isso, tenho de estar muito concentrado e focado, porque basta uma má reação para ditar o jogo todo”.

Samu Silva reuniu 20,74% dos votos dos treinadores principais da competição, superando a concorrência de Gril (Académico), com 19,26%, e de João Costa (FC Porto B), com 16,30%.