Escola da Camacha beneficiada com investimento de 2,63 milhões

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita hoje a Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha, que está a ser alvo de um investimento global de cerca de 2,63 milhões de euros, destinado à reabilitação do edifício e à melhoria da eficiência energética.

A intervenção integra o projecto C21-i04-RAM – Eficiência energética em edifícios públicos da Madeira, promovido pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, tendo como principal objectivo a redução dos consumos energéticos e a melhoria do desempenho energético dos edifícios da administração pública regional.

A empreitada foi adjudicada à empresa ERIM – Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 1,74 milhões de euros, acrescendo um investimento de cerca de 891 mil euros, de acordo com a informação constante na placa de obra, perfazendo um montante global superior a 2,6 milhões de euros.

Os trabalhos em curso visam a modernização do edifício escolar, através da implementação de medidas de reabilitação e eficiência energética, que permitirão melhorar o conforto térmico, a sustentabilidade ambiental e as condições de utilização por parte da comunidade educativa.

A escola integra ensino básico, pré-escolar e creche, servindo um número significativo de alunos da freguesia da Camacha, sendo uma infra-estrutura de referência no concelho de Santa Cruz.

A visita do presidente do Governo Regional permite acompanhar no terreno o desenvolvimento da obra e reafirmar a aposta do Executivo regional na requalificação do parque escolar e na transição energética dos edifícios públicos da Região Autónoma da Madeira.