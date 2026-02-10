PJ detém homem procurado na Índia por extorsão, ameaças e ofensas à integridade física

A Polícia Judiciária deteve em Sintra um cidadão estrangeiro procurado na Índia por crimes de extorsão, ameaças e ofensas à integridade física, ocorridos em 2024 e pelos quais pode ser condenado numa pena máxima de 25 anos de prisão.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária (PJ), hoje divulgado, o cidadão estrangeiro de 23 anos procurado pela Índia é "membro de um grupo organizado que a troco da oferta de segurança a empresários, exigia quantias avultadas em dinheiro".

"Os empresários que se recusavam pagar, eram ameaçados através de mensagens enviadas pelo 'WhatsApp' e pelas redes sociais, chegando, em algumas situações, a serem agredidos por elementos deste grupo", explicou a PJ.

O homem detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medidas de coação, adiantou ainda a PJ.