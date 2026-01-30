PSP detém homem para cumprimento de pena de prisão
Um homem de 45 anos, residente no concelho do Funchal, foi detido fora de flagrante delito pelo Comando Regional da PSP da Madeira, por ter pendente um mandado de detenção e condução para cumprimento de uma pena de cinco anos e seis meses de prisão. A detenção ocorreu nos arredores do Parque Empresarial da Zona Oeste, em Câmara de Lobos, local onde o indivíduo se encontrava em situação de mendicidade.
De acordo com a PSP, a pena resulta de um cúmulo jurídico aplicado pela prática de três crimes: um furto de viatura ocorrido no Funchal, em Outubro de 2023, e dois furtos qualificados em estabelecimentos comerciais de Câmara de Lobos, em Novembro do mesmo ano, através do arrombamento de montras.
"A investigação levada a cabo pela PSP, permitiu carrear diversas provas para os processos-crime, que possibilitou às Autoridades Judiciárias numa primeira fase apresentarem uma acusação pública, e na fase de julgamento levou à condenação já referida", refere a nota de imprensa.
Em comunicado, o Comando Regional da PSP da Madeira relembra a importância da denúncia de todos os factos qualificados como crime, reafirmando o compromisso da Polícia na identificação dos autores e na sua apresentação às autoridades judiciárias.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo