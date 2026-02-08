PJ deixa alerta para 'CEO Fraud'

A Polícia Judiciária (PJ) está a alertar empresas e cidadãos para o fenómeno conhecido como 'CEO Fraud', um tipo de burla informática que continua a fazer vítimas e que se caracteriza por pedidos financeiros fraudulentos feitos em nome de responsáveis empresariais ou parceiros comerciais.

Segundo o alerta das autoridades deixado nas redes sociais, este esquema pode assumir diferentes níveis de sofisticação, atingindo tanto pessoas com maior como menor literacia digital. A fraude consiste geralmente no envio de e-mails, SMS ou mensagens através de aplicações em que um agente malicioso se faz passar por uma entidade relacionada com a organização alvo (por exemplo, o/a Director(a) Executivo(a) ou um fornecedor), faz pedidos tipicamente de natureza financeira a colaboradores dessa mesma organização, podendo conduzir estes a realizar transferências bancárias para contas associadas ao atacante.

A PJ explica que este tipo de burla é frequentemente personalizado e discreto, já que os criminosos tendem a estudar previamente a empresa-alvo, a linguagem utilizada internamente e até os momentos considerados mais oportunos para estabelecer contacto.