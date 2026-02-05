Pelo menos 16 mortos em explosão numa mina de carvão no nordeste da Índia

Pelo menos 16 trabalhadores morreram e vários outros podem estar encurralados após uma explosão hoje ocorrida numa mina de carvão no estado de Meghalaya, no nordeste da Índia, indicaram fontes policiais.

"Até agora, foram recuperados 16 corpos. Ainda não se conseguiu determinar quantos trabalhadores se encontravam dentro da mina no momento da explosão, e teme-se que haja mais pessoas presas" no subsolo, declarou a diretora-geral da Polícia estadual, I. Nongrang, à agência indiana PTI.

As autoridades acrescentaram que as equipas de resgate continuam mobilizadas na zona e que foi solicitada a intervenção da Força Estadual de Resposta a Desastres (SDRF, na sigla em inglês) para ajudar nas operações de busca, uma vez que pode ainda haver pessoas dentro da mina.

A polícia indicou ainda que se suspeita que a mina estava a funcionar de forma ilegal e que a explosão pode ter ocorrido durante atividades de extração de carvão.

As causas exatas do incidente ainda não foram determinadas e foi iniciada uma investigação.

O chefe do Governo estadual, Conrad Sangma, expressou na rede social X condolências às famílias das vítimas e anunciou a abertura de um inquérito exaustivo sobre o sucedido.

A extração de carvão em Meghalaya é realizada pelo método "buraco de rato", uma técnica assente na escavação de túneis muito estreitos, que foi proibida em 2014 pelo Tribunal Nacional Verde devido ao seu extremo perigo e impacto ambiental.

Segundo dados oficiais do Ministério do Carvão, a Índia terminou 2024 com 49 mortes de mineiros e, só nos primeiros meses de 2025, foram registadas outras 20 vítimas mortais em vários acidentes, num setor que acumulou mais de 220 mortes nos últimos cinco anos.