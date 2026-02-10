Falta de professores ameaça desporto regional

Sem novas contratações de docentes de Educação Física, destacamentos nos clubes e associações ficam em risco. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 10 de Fevereiro.

No rescaldo das eleições de domingo, leia mais sobre a "Viragem inesperada em Ponta Delgada". Moradores explicam reviravolta na freguesia que trocou de sentido de voto entre as duas voltas das Presidenciais. Tempo dirá se Chega consolidou votos na Região, vaticina politólogo.

Saiba também que a "Região nunca produziu tantos ovos". Indústria produziu 37,8 milhões de unidades no ano passado.

Na Cultura, "Rapper Corvo aterra no Summer Opening para concerto distinto e único".

Para ler ainda nesta edição, uma entrevista com o médico luso-venezuelano colocado em liberdade na semana passada, após cerca de três meses e meio de detenção na Venezuela. “A fé foi o que me salvou”, assegura Pedro Fernandes ao DIÁRIO.



