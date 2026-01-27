Mein Schiff Relax e AIDAluna movimentam milhares de passageiros no Porto do Funchal
Milhares de passageiros de cruzeiros estão a passar pelo Porto do Funchal esta terça-feira, 27 de Janeiro, com as escalas dos navios Mein Schiff Relax e AIDAluna, que trazem, no total, mais de 6.500 passageiros a bordo.
Depois de na véspera, ter chegado o Mein Schiff Relax, agenciado pela JFM Shipping, com 5.397 pessoas a bordo (3.943 passageiros e 1.454 tripulantes), esta terça-feira foi a vez do AIDAluna entrar no Porto do Funchal, transportando 2.719 pessoas, 2.091 das quais passageiros e 628 tripulantes. Trata-se se uma escala da Blatas, de 39 horas, com o navio a pernoitar no Cais 6.
O AIDAluna está na recta final de um cruzeiro de 12 dias, que teve início a 18 de Janeiro em Las Palmas de Gran Canaria e que termina esta sexta-feira, em Fuerteventura. O cruzeiro posicionado na rota da Cruise Atlantic Islands (CAI), percorrer as ilhas de Canárias, passando pela Madeira e por Marrocos. Antes da escala no Funchal, esteve em Las Palmas, Lanzarote, Agadir (Marrocos), Tenerife, Fuerteventrua, La Gomera, e La Palma.
Já o Mein Schiff Relax, que passou a noite no Funchal, segue viagem esta tarde, pelas 18 horas com destino a Santa Cruz de La Palma. O navio navega também no itinerário CAI, com escalas em Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Funchal e La Palma.
A operação de cruzeiros de hoje conta com o apoio de 69 táxis, 54 viaturas pesadas e 70 ligeiras em terra.
O Porto do Funchal prepara-se para receber amanhã a escala do Marella Voyager, com perto de 1.900 passageiros, também para passar a noite no Funchal