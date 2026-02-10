Comissão de Inquérito ao funcionamento do ISAL prossegue hoje
Assembleia Legislativa da Madeira vai ouvir uma encarregada de educação de uma aluna do Instituto Superior de Administração e Línguas
O Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira prossegue esta terça-feira, 10 de Fevereiro, com a Comissão Parlamentar de Inquérito “ao funcionamento do ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas e ao futuro dos alunos”.
Os deputados são hoje chamados ao hemiciclo regional para uma audição parlamentar com a presença de uma encarregada de educação de uma aluna do ISAL.
Esta é a segunda audição parlamentar de 11 agendadas pela Comissão de Inquérito ao ISAL, presidida pela deputada do PSD, Claúdia Gomes.
O ISAL perdeu a certificação para ministrar cursos de ensino superior, por decisão da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.