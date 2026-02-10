Comissão de Inquérito ao funcionamento do ISAL prossegue hoje

O Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira prossegue esta terça-feira, 10 de Fevereiro, com a Comissão Parlamentar de Inquérito “ao funcionamento do ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas e ao futuro dos alunos”.

Os deputados são hoje chamados ao hemiciclo regional para uma audição parlamentar com a presença de uma encarregada de educação de uma aluna do ISAL.

Esta é a segunda audição parlamentar de 11 agendadas pela Comissão de Inquérito ao ISAL, presidida pela deputada do PSD, Claúdia Gomes.

O ISAL perdeu a certificação para ministrar cursos de ensino superior, por decisão da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.