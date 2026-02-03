Professora em estado grave após ser esfaqueada por um aluno no sul de França

Uma professora francesa do ensino secundário encontra-se em estado grave depois de ter sido esfaqueada hoje por um aluno de 14 anos, na sala de aula numa escola no sul de França, disse fonte governamental.

O ministro da Educação francês, Édouard Geffray, disse que o agressor foi detido por tentativa de homicídio, de acordo com uma mensagem publicada nas redes sociais.

"Uma professora foi vítima de uma agressão com arma branca numa escola de ensino secundário em Sanary-sur-Mer. Os meus pensamentos estão imediatamente com a vítima, a família e toda a comunidade educativa, cuja profunda comoção partilho", sublinhou Geffray, adiantando que vai deslocar-se ainda hoje ao local do incidente.

O ataque ocorreu na escola La Guicharde, localidade costeira da região de Provença-Alpes-Costa Azul, próxima da cidade de Toulon, no sudeste de França.

A vítima, transportada de urgência para o hospital, tem cerca de 60 anos, é professora de artes plásticas e sofreu vários golpes de faca, sobretudo no abdómen.

O Ministério Público de Toulon indicou que o ataque ocorreu pelas 14:00 (13:00 em Lisboa), durante uma aula, noticiou o órgão de comunicação social local Ici.

"O seu prognóstico vital está, neste momento, comprometido", precisou ainda o Ministério Público.