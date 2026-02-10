Pai de suspeito dispara e atinge inspectores da PJ durante busca domiciliária em Paredes

Os disparos de arma de fogo que atingiram hoje dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ) durante uma busca domiciliária, em Paredes, distrito do Porto, foram realizados pelo pai do suspeito, de 77 anos, indicou esta força de investigação criminal.

Em comunicado, a PJ conta que os inspetores, do Departamento de Investigação Criminal de Braga, foram atingidos esta manhã, por disparos com arma de fogo, quando realizavam uma busca domiciliária, no âmbito de uma operação policial que incluiu 10 buscas domiciliárias nos concelhos do Porto, de Matosinhos, de Vila Nova de Famalicão, de Fafe, de Arouca, de Alijó, de Aveiro e de Paredes.

Em causa está uma investigação pela alegada prática de atos sexuais com adolescentes, recurso à prostituição de menores, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais.

A PJ explica que, no decurso da busca domiciliária, pouco depois das 07:00, perante a resistência do visado em facilitar a respetiva entrada pela porta principal da moradia, um primeiro inspetor da PJ acabou por aceder ao interior da mesma por uma porta traseira.

Segundo esta força de investigação criminal, "nesse preciso momento, [esse inspetor] foi surpreendido pelo alvo principal da diligência, um homem com 43 anos, com o qual se envolveu física e violentamente".

"Logo em seguida, e quando um segundo inspetor se desloca ao local, são surpreendidos pela aproximação do pai do visado, um homem de 77 anos, que empunhava uma pistola de calibre 6.35 mm [milímetros], e que, de imediato, realizou dois disparos na direção de um dos inspetores, acabando por ser atingido superficialmente na zona da cabeça", lê-se no comunicado.

Ainda de acordo com a PJ, o homem "mais novo [suspeito] consegue alguma liberdade de movimentos e tenta apoderar-se da arma do seu pai, no sentido de usá-la".

"Nesse preciso momento, e já com um dos inspetores a dominar fisicamente o septuagenário, é efetuado um terceiro disparo, que o atinge superficialmente na zona do ombro", descreve a nota.

Esta força de investigação criminal acrescenta que, "não obstante os ferimentos, os dois inspetores conseguem dominar fisicamente os seus agressores, que foram imediatamente detidos pelos crimes de coação e resistência a funcionário e homicídios na forma tentada".

Ambos os inspetores receberam os primeiros socorros no próprio local, através de uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que aí foi chamada de urgência, e foram conduzidos ao Hospital de Penafiel, livres de perigo de vida, diz a PJ.

"Refira-se, ainda que não foram efetuados quaisquer disparos por parte dos inspetores desta polícia, não obstante estarem na posse das suas respetivas armas de serviço, que empunharam de forma profissional e adequada", indica o comunicado.

As diligências vão prosseguir "com vista à concretização dos objetivos da operação".