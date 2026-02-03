Grua parte e atinge homem em Machico

Um homem, na casa dos 20/30 anos, ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma acidente de trabalho, na Rua da Ribeira, em Machico.

Segundo foi possível apurar, uma grua terá partido e, ao cair, bateu na vítima, provocando-lhe ferimentos na testa.

Os Bombeiros Municipais de Machico, cujo quartel se situa nas imediações do acidente, deslocaram-se rapidamente para o local e prestaram socorro à vítima, que foi inicialmente transportada para o Centro de Saúde da localidade e, posteriormente, encaminhada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.